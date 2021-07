Lite fra due uomini a Godo di Russi finisce con un ferimento con arma da taglio. Arrestato l’aggressore

Lite fra due uomini nella prima serata di ieri, sabato 3 luglio, in una casa in via Croce a Godo di Russi. Un uomo di 50 anni ha ferito a colpi di forbici e forse anche con un coltello un altro uomo, l’attuale compagno della ex moglie dell’aggressore. Anche la vittima ha circa 50 anni. Ma le generalità di vittima e aggressore non sono state rese note.

La lite da cui è scaturita l’aggressione si suppone sia avvenuta a seguito della passata e nuova relazione della donna. Il feritore, fra l’altro, si trovava agli arresti domiciliari. Dopo il ferimento è fuggito, ma poi è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto de Il Resto del Carlino oggi in edicola, l’uomo ferito non è in pericolo di vita.