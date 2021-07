Ravenna: al via lunedì 5 luglio lavori di manutenzione straordinaria in via Codronchi, cantiere fino a settembre

Lunedì 5 luglio è previsto l’avvio di un intervento di manutenzione straordinaria in via Antonio Codronchi, che consisterà nella riorganizzazione della sede stradale, nel tratto compreso tra le vie Faentina e Marche, mediante la realizzazione di due percorsi pedonali protetti a destra e a sinistra, la creazione di aree per la sosta veicoli regolamentate, il rifacimento della pavimentazione per l’intera superficie dei percorsi pedonali, il miglioramento della rete di raccolta delle acque meteoriche, con sostituzione delle vecchie caditoie con nuove in ghisa e /o con bocche di lupo; sono inoltre previsti l’eliminazione delle vecchie cunette in piastrelle deteriorate e il rifacimento degli allacci in pubblica fognatura dove necessario.

Il senso di marcia non subirà modifiche e i lavori saranno realizzati a tratte, in modo da poter mantenere le strade interessate aperte al transito di veicoli, pedoni e biciclette. I lavori, del valore di 120mila euro, rientrano nel Piano degli investimenti per gli anni 2020/2022. Si prevede l’ultimazione entro il mese di settembre.