Aggressione di Godo: il 50enne aveva già compiuto una rapina in paese nel 2019, a volto scoperto. Il ferito è già stato dimesso

L’aggressore che a Godo, nella prima serata di sabato 3 luglio, ha preso a forbiciate (e forse colpito anche con un coltello) il nuovo compagno della ex moglie comparirà oggi davanti al giudice e dovrà spiegare le ragioni del suo gesto. L’uomo si chiama Antonio De Carlo, ha 50 anni, e non è nuovo alle cronache perché nel gennaio del 2019 sempre a Godo fece una rapina a volto scoperto presso la locale Banca di Credito Cooperativo, armato di un cutter. Per quella rapina stava scontando gli arresti domiciliari a Russi, come raccontano oggi le cronache locali dei quotidiani Il Resto del Carlino e Corriere Romagna.

La cosa più curiosa è che nel 2019, dopo essere stato beccato, De Carlo aveva motivato la rapina a volto scoperto – come se volesse essere riconosciuto e arrestato – affermando che almeno in carcere si sarebbe assicurato un tetto sicuro e cibo tutti i giorni.

Intanto il 5oenne vittima dell’aggressione è stato già dimesso dall’ospedale. Le sue ferite non erano gravi. I fatti sono accaduti sabato 3 luglio fra le 20 e le 20.30 in una casa in via Croce a Godo di Russi, a due passi dalla stazione ferroviaria. Fra i due uomini prima ci sarebbe stata una lite, poi l’episodio dell’aggressione. Tutti i personaggi coinvolti nella storia, compresa la donna, sarebbero già noti alle forze dell’ordine.

In virtù delle leggere ferite inferte, l’accusa a De Carlo potrebbe essere derubricata da tentato omicidio a lesioni personali. Certo resta un mistero il fatto che l’uomo abbia infranto i domiciliari e agito in quel modo proprio quando domani, 6 luglio, si sarebbe concluso il periodo di pena agli arresti domiciliari.