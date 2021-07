È morta Raffaella Carrà. Nel 2019 la sua ultima visita a Ravenna, per intervistare il Maestro Muti

È morta oggi 5 luglio, improvvisamente, dopo una malattia, Raffaella Carrà. Raffaella Maria Roberta Pelloni, nata a Bologna il 18 giugno 1943, è stata una showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. È stata definita “la regina della televisione italiana”. Durante la sua lunga carriera è diventata un’icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all’estero, soprattutto in Spagna.

L’annuncio è stato dato da Sergio Japino, suo ex compagno: “Raffaella ci ha lasciati. Una malattia ha attaccato il suo corpo. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

La sua ultima visita a Ravenna risale al febbraio 2019 per registrare una puntata del programma “La mia casa e la tua” che andò in onda su Rai Tre. A Ravenna, la Raffaella Nazionale fece visita a casa Muti, dove intervistò il Maestro. In quella occasione fece visita anche alla Tomba di Dante. Il caschetto biondo della showgirl non passò inosservato agli occhi di tanti ravennati che ne approfittarono per chiedere autografi e selfie.