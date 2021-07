Lavori per realizzare la ciclopedonale in via San Mama a Ravenna: modifiche alla viabilità

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di Via San Mama, che riguardano la realizzazione di un percorso ciclopedonale e conseguentemente la modifica all’attuale regolamentazione della circolazione, verranno attuati, a partire da mercoledì 7 luglio, i provvedimenti relativi alla seconda fase dell’intervento.

In particolare verrà istituito il senso unico di circolazione in via San Mama nel tratto e nella direzione da via Plazzi a via Cassino.

Conseguentemente, chi percorre via San Mama provenendo da viale Gramsci/rotonda Irlanda sarà obbligato, all’altezza dell’incrocio con via Cassino, a svoltare a sinistra verso la stessa via Cassino.

A seguito dell’istituzione del senso unico di via San Mama, inoltre, i veicoli in uscita da via Nervesa e via Cassino verso via San Mama dovranno svoltare obbligatoriamente a destra.