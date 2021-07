Nuova gestione per il bagno Merida di Punta Marina: aperitivi “spagirici” e arredi in materiali di recupero

“Il Merida non è solamente un bagno, ma un’esperienza, un viaggio sulla sabbia”. Nelle parole di Miriam Pelliconi, ecco svelata la nuova identità del Bagno Merida di Punta Marina.

Miriam, che già gestisce un agriturismo assieme ad uno staff ormai consolidato, ha apportato dei radicali cambiamenti alla struttura e nella zona ristorante, con arredi unici: infatti, ogni pezzo all’interno del locale è diverso dall’altro, a partire dal bancone all’ingresso, completamente fatto a mano utilizzando materiale di recupero.

In ogni angolo si possono ammirare le bio stufe in ceramica di Miriam, sfruttabili sia in estate, con olii essenziali, che in inverno, per il riscaldamento.

La proposta culinaria ha il sapore genuino delle materie prime: dalle colazioni con marmellate di ricerca all’aperitivo ‘agricolo’ con vino e pesce fritto dell’adriatico.

La vera novità è senz’altro costituita dagli aperitivi spagirici: lo staff preparerà degli aperitivi estraendo materie prime, come erbe, utilizzando alambicchi; la clientela potrà scegliere da un menù la propria base per i drink.

Confesercenti affianca la nuova gestione in questo nuovo percorso e augura un buon lavoro a Miriam e a tutto lo staff del Bagno Merida.