Ravenna: ergastolo per Riccardo Pondi. È la richiesta dell’accusa per l’uccisione della moglie Elisa Bravi

Ergastolo a Riccardo Pondi. La condanna a vita non come pena esemplare ma giusta per quest’uomo imputato di aver ucciso la moglie Elisa Bravi, “stringendole le mani attorno al collo fino a provocarne la morte. Tutto questo di notte, in una villetta isolata dove non poteva soccorrerla nessuno”. Un delitto commesso davanti alle loro due bambine che, all’epoca dei fatti, avevano sei e tre anni. La richiesta della Pubblico Ministero Lucrezia Ciriello in Corte d’Assise a Ravenna arriva dopo neppure due ore di requisitoria appassionata e dalla logica stringente che la vede impegnata a ricostruire l’orrore di quella notte, quello che l’ha preceduta e quello che è successo dopo.

Andiamo con ordine. Come da programma, il processo a carico di Riccardo Pondi, reo confesso di aver ucciso la moglie nella notte fra il 18 e il 19 dicembre di due anni fa nella loro casa di Glorie di Bagnacavallo, è entrato nella sua fase conclusiva, e stamane si è aperto con la requisitoria della Pubblica Accusa e con le arringhe delle parti civili.

La PM suddivide la sua requisitoria in quattro capitoli: la storia della coppia, la storia della crisi di coppia, la storia di quello che è successo quella notte, la storia di quello che è successo dopo.

La storia della coppia

All’inizio quella composta da Elisa e Riccardo è una coppia normale, innamorata. Quando è stata uccisa Elisa ha 31 anni. Di anni ne ha invece appena 19 quando decide di andare a vivere con Riccardo Pondi. “Elisa – racconta la PM – è bella, solare, espansiva”. Tutto il contrario del compagno che “è chiuso, timido, poco estroverso”.

Arrivano le due bambine ed Elisa che ha un lavoro partime lo abbandona per fare la mamma a tempo pieno. Il 2017 è un anno di cambiamenti. Elisa ricomincia a lavorare nel bar di un’amica: “Sente bisogno di stare fuori, per dare ancora più energia alla famiglia”. Proprio al bar conosce il presidente del Consar che le propone di lavorare presso la società che presiede. “Elisa, condividendo la proposta con Riccardo, decide di accettare. Leggono insieme i messaggi che il presidente del Consar le ha inviato sul cellulare, e insieme ci ridono su: perché loro sono una coppia solida e complice”.

Nel 2018 inizia il lavoro di Elisa al Consar e anche Pondi che ha una società di scuola guida decide di cambiare lavoro; vuole fare il pompiere e in attesa che cominci il corso va a lavorare sempre nell’azienda dove già lavora la moglie. La conduzione della famiglia diventa sempre più pesante per Elisa: vivono già nella villetta di Glorie Bagnacavallo, lei è sempre più impegnata. Allora Elisa che è figlia unica si rivolge al padre e gli chiede una mano. “Io facevo un lavoro bellissimo” racconterà il signor Bravi nel corso di un interrogatorio. Ma cosa non si fa per i figli? Il padre lascia il lavoro tanto amato e anche lui finisce al Consar a svolgere un’attività che gli permette di avere più tempo per aiutare la figlia.

La crisi della coppia

Le prime crepe cominciano a palesarsi nel settembre del 2019, quando Pondi comincia a frequentare il corso per diventare vigile del fuoco. “Si alza presto e torna tardi, è stressato teme di non riuscire a fare quello che vorrebbe fare. Elisa, dal canto suo, svolge al lavoro un ruolo sempre più importante”. Accade poi un altro fatto che finisce con il destabilizzare il menage familiare: la baby sitter storica li abbandona e tutto il peso finisce sulle spalle di Elisa che diventa una madre sempre più impegnata ed oberata.

Di pari passo Pondi comincia a perdere la sua sicurezza. Diventa sempre più ossessionante, Elisa sempre più chiusa. Ed arriviamo al 29 ottobre: una sua ex allieva della scuola guida chiama Pondi per dirgli di avere visto sua moglie in centro a Ravenna mentre prendeva il caffè con il suo capo. Lui lo chiede alla moglie, ma “Elisa mente, perché ha paura delle conseguenze, dal momento in cui le telefonate e i messaggi sono tanti”. Pondi infatti è ormai diventato davvero ossessivo, ingestibile.

Allora c’è la proposta sempre di Elisa, di rivolgersi ad una terapista di coppia, ma lui ad un certo punto decide che la terapista è dalla parte di lei. Sempre Elisa gli propone un fine settimana alle terme per stare un po’ insieme, da soli. Ma mentre cerca di rassicurare Pondi del suo amore, esprime la sua preoccupazione con la mamma ed un’amica: “Se io lasciassi il lavoro sarebbe contento”.

Una sera Riccardo Pondi non torna a casa: è rimasto a dormire da un’amica. Elisa non lo sa, e appena sveglia gli scrive un messaggio: “Stanotte ho sognato che mi baciavi, ma avevo i capelli lunghi”. Ecco, sottolinea la PM, la “sua paura di essere intercettato: come fa Elisa a sapere che io sono stato con una donna dai capelli lunghi?”.

Da questo momento in poi, quando ha bisogno di fare certe telefonate chiede in prestito il cellulare ai compagni di corso, da qui, secondo la Pubblica Accusa il suo timore che, non per le minacce di Elisa, ma per questo tradimento gli vengano portate via le figlie.

La storia di quella notte

E arriviamo purtroppo al 18 dicembre 2019. Pondi si alza alle 5, come al solito. Vorrebbe parlare, ma Elisa ha sonno “questa cosa lo infastidisce”. Nel tragitto per andare a Bologna accusa un malessere: viene superato da un’auto e dice di credere di essere stato avvelenato dall’ossido di carbonio. I suoi colleghi lo portano al pronto soccorso e lui chiede di Elisa che arriva sorridente e si abbracciano. E lì chiede l’antidoto. “Ma se tu sei convinto che sei stato avvelenato – si chiede la PM – aspetti che arrivi tua moglie?”.

Dopo essere usciti dal Pronto soccorso la coppia va a cena da Mc Donald e alle 21 vanno dai genitori di lei a prendere le due bambine. A questo punto inizia il racconto di quella terribile notte. In un primo interrogatorio Pondi racconta che non riusciva a dormire. Si alza più volte dal letto. Dice: “Temevo che mi portassero via le bambine”.

Elisa è spazientita. Lui vuole andare a dormire sul divano ma lei lo invita: “Torna a letto”. Le cose precipitano. A fronte di una presunta minaccia di Tso, i due si prendono le mani e cominciano a litigare. Lei lo colpisce con uno sgabello, lui dice di non ricordare quello che ha fatto e sostiene di essere rinsavito solo quando ha le sue mani sul collo di lei ed Elisa non respira più.

Ma nel secondo interrogatorio, afferma la PM, Pondi dice una cosa ben diversa: “Io la guardavo dal bagno e mi sono scaraventato su di lei”. Un racconto pieno di vuoti quello di Pondi, a colmarli sono i segni trovati sul corpo di Elisa e la scena del crimine. Il corpo di Elisa è tremendamente martoriato: ci sono morsi, lesioni, lui le ha addirittura rotto le ossa del collo con le mani.

Elisa è “una donna energica, le lesioni sui gomiti mostrano tutte le volte che ha tentato di liberarsi” dalla stretta al collo. Il tutto avviene sotto gli occhi delle bambine, che assistono impotenti.

Quello che è successo dopo

“Sappiamo – ricorda la PM – che all’una e 26 Pondi chiama i soccorsi. Ma a che ora è morta Elisa? Secondo la temperatura corporea e il momento della digestione Elisa sarebbe morta dalle 23 all’una”. Pondi è stato sottoposto a numerose valutazioni psichiatriche e psicologiche, il “30 dicembre ci è stato segnalato uno stato di lucidità” di un Pondi che sembra già pensare ad un futuro con le figlie.

Questi elementi, sottolinea la Pubblica Accusa vanno valutati tutti, e sono già stati valutati ed esposti nelle perizie psichiatriche effettuate dal perito nominato dalla Corte e dai consulenti delle parti civili.

A proposito della capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dell’accaduto la dottoressa Ciriello ricorda come il dottor Sanza sia stato piuttosto chiaro: Pondi si trovava in una condizione di depressione reattiva e tutti i test effettuati non hanno evidenziato una specifica condizione psicologica tale da inficiare la sua capacità di intendere e di volere.

Il capitolo finale

La dottoressa Ciriello si appresta a concludere. La pena prevista dalla legge per chi uccide il coniuge, spiega, è l’ergastolo. Quali sono gli elementi a favore di Pondi? Una difesa corretta, il fatto che abbia chiamato i soccorsi, che abbia confessato, che abbia già manifestato la sua intenzione al risarcimento. Difesa corretta a parte, le altre possibili attenuanti della pena non convincono la Pubblica Accusa.

“Non ha chiamato subito i soccorsi, ma almeno 20 minuti dopo. Certo, ha confessato, ma che alternativa aveva? Ha ucciso la moglie davanti a due testimoni e ha messo a disposizione un patrimonio che già per legge sarebbe andato per metà alle figlie”.

Ma c’è un altro punto: secondo la PM “il racconto di Pondi di quella notte a mio avviso non è stato sincero: ha insistito troppe volte su quella storia dello sgabello che Elisa gli ha dato in testa. Dobbiamo valutare l’azione per come è stata posta in essere: cruenta, concitata, insistente. Non abbiamo premeditazione ma volontà”.

Siamo veramente alle battute finali: “Elisa era una donna ordinariamente straordinaria”, Pondi invece un uomo ordinario che non ha sopportato la capacità di Elisa di supportare la famiglia con capacità propria. “La risposta giusta – conclude la PM – è nella legge, basta solo applicarla”.

Venti minuti di pausa poi la parola passa alle parti civili,

La prima a parlare è l’avvocata Annalisa Porrari che tutela insieme all’avvocato Giuseppe Della Casa assente per un piccolo intervento i genitori della vittima e le due bambine. La sua è un’arringa perfettamente in linea con la requisitoria della PM.

“La morte di Elisa è durata un’eternità, i cadaveri parlano e quello di Elisa ha parlato dello scempio compiuto dall’uomo che ha amato”.

Parla dei genitori di Elisa l’avvocata Porrari che a sessant’anni si sono ritrovati a fare da padre e da madre alle due piccole figlie della vittima “con un dolore di questo genere addosso”, e si commuove quando parla di Elisa che non c’è più: “Lei è morta ma Pondi non l’ha mai ricordata neanche qui”.

La parola passa poi alle altre parti civili. L’avvocata Manuela Liverani che rappresenta il Comune di Bagnacavallo e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ricorda le ricadute sociali del femminicidio.

Le avvocate Sonia Lama dell’Unione Donne Italiane e Monica Miserocchi per l’Associazione Demetra spiegano come i femminicidi incidano sul lavoro che le associazioni fanno per fare crescere la cultura del rispetto e della parità fra i sessi. L’avvocata Lama in particolare ricorda come due mesi prima del delitto Pondi abbia perseguitato la moglie con atteggiamenti ossessivi e assillanti. “Pondi ha provato profondamente a manifestare il proprio dominio di sé”. L’avvocata Miserocchi: “Il femminicidio è l’uccisione di una donna che vuole esercitare il suo diritto alla libertà”.

Infine l’avvocata Maddalena Introna in rappresentanza dell’associazione dei Minori introduce un tema doloroso e delicato: quello della violenza assistita e degli orfani speciali. L’associazione si è messa a disposizione dei nonni per fare loro ottenere i fondi messi a disposizione dalla legge 4 del 2018 per i bambini figli di vittime di femminicidio e hanno annunciato che devolveranno l’eventuale risarcimento alle due bimbe di Elisa.

Domani 6 luglio si riprende alle 9 con le arringhe della difesa.