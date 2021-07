Incidente stradale in via Emilia Ponente a Faenza. Motociclista in elimedica al Bufalini

Via Emilia Ponente, intorno alle 11.30 di martedì 6 luglio, è stata teatro di un incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito un motociclista 50enne di Faenza. Il centauro non ha potuto evitare una Toyota Yaris, guidata da un uomo del 61, che si stava immettendo sulla strada da uno stradello privato. L’impatto è stato inevitabile. Il motociclsta, dopo aver centrato la vettura, è stato sbalzato a terra.

Immediato l’arrivo del personale del 118 con ambulanza e auto con il medico a bordo. Dopo i primi soccorsi, benchè l’uomo non avesse mai perso conoscenza, è stato richiesto l’intervento dell’elimedica da Ravenna, per la centralizzazione del ferito al Bufalini di Cesena.

Sul posto sono giunti i parenti del 50enne e la polizia municipale della Romagna faentina per i rilievi.