Pesche e albicocche sull’asfalto: spettacolare incidente sulla A14 all’altezza dello svincolo SS 16 in direzione Venezia

Spettacolare incidente nel tardo pomeriggio di oggi 6 luglio sulla A14 all’altezza dello svincolo SS 16 in direzione Venezia. Una Pattuglia Delta e PI sono state inviate sulla SS 16 per sinistro con perdita di carico da parte di un furgone (albicocche e pesche noci sparse sul manto stradale per decine di metri). In realtà il sinistro ricadeva in area di competenza autostradale. È rimasto così in loco il PI, per regolare il traffico, fino al sopraggiungere della Polizia stradale per i rilievi. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente.