Ravenna, Riccardo Pondi condannato a 24 anni per il femminicidio della moglie Elisa Bravi. Riconosciute le attenuanti generiche

Alle 16.08 di oggi 6 luglio la Corte d’Assise di Ravenna ha emesso la sentenza nel processo a carico di Riccardo Pondi, reo confesso, che nella notte fra il 18 e il 19 dicembre di due anni fa, ha ucciso la moglie Elisa Bravi davanti alle figlie. La Corte ha sancito la colpevolezza e stabilito la pena in 24 anni, riconoscendo all’imputato le attenuanti generiche (il fatto che fosse incensurato e abbia confessato). Pondi è stato interdetto all’esercizio della genitorialità per tutta la durata della pena. La Pubblica Accusa sostenuta da Lucrezia Ciriello aveva chiesto chiesto l’ergastolo, il massimo della pena.

Ma ecco la cronaca della mattinata, prima delle sentenza.

“Mai al mondo mi sarei immaginato di fare del male alle persone che ho sempre avuto più vicino, da mia moglie che mi ha regalato anzi, con la quale ci siamo regalati due figlie, alle mie figlie che hanno perso la loro mamma e a tutta la famiglia”. Spetta all’imputato Riccardo Pondi l’ultima parola prima che la Corte si ritiri. Pondi pronuncia la sua breve dichiarazione con voce rotta, dopo essere stato fatto uscire dalla gabbia e fatto sedere di fianco ai suoi difensori. Esordisce dicendo: “Avevo in mente tante cose da dire, ma dopo quello che ho sentito in questi giorni non mi sento più tanto sicuro, ma ci provo. Non ho mai speso due parole su mia moglie perché non mi è mai stata chiesta la mia opinione su di lei, ma Elisa anche adesso faccio finta di averla qui davanti a me. Lei mi ha sempre sopportato e supportato, si è sempre messa da parte per me e ha sempre fatto tutto per me e per la sua famiglia. Tutto quello che abbiamo fatto – aggiunge – lo abbiamo deciso insieme”.

Ed ancora: “Accetto che mi diciate che sono un uomo banale, ma anche per quanto riguarda il lavoro le decisioni le abbiamo sempre assunte insieme. Non ho mai voluto che Elisa rimanesse a casa e non andasse a lavorare. C’è stato un momento in cui l’assetto famigliare era sbilanciato perché io lavoravo molto e il peso della casa e delle bambine era tutto sulle spalle di Elisa. Delle volte mi diceva: non voglio fare la mantenuta, ma io le rispondevo che ero io il mantenuto da lei per quanto riguardava le incombenze famigliari, e che mi sarebbe piaciuto rimanere di più a casa. In questi mesi ho cercato di contattare i miei suoceri, ma non mi è stato permesso. Voglio cogliere l’occasione per dire che li penso sempre, perché è vero, mi hanno sempre trattato come un figlio, mi hanno sempre trattato come uno di loro”.

La mattinata si era aperta, come da copione con le arringhe dei due difensori, tese a smontare le tesi della Pubblica Accusa che non riconoscendo al loro assistito alcuna attenuante, nella giornata precedente aveva chiesto ai giudici popolari e togati di condannare Riccardo Pondi all’ergastolo. Prima l’avvocato Ermanno Cicognani, che propone un cambio di prospettiva: “oggi in quest’aula è l’imputato il processo. Lui Riccardo Pondi, un uomo in carne ed ossa. E credo che alcune domande dobbiamo porcele. Chi è stato Riccardo Pondi? È stato un uomo intemperante? Violento? Non c’è nulla nelle carte a sostegno di questa tesi. È stato un padre distaccato, anaffettivo? No, al contrario si rammaricava di trascorrere troppo poco tempo con le figlie”.

Non solo. Sempre secondo il legale, al di “là di quei due mesi che gli hanno rovinato la vita” tutti gli elementi parlano di un uomo mite, “di un marito molto attento al rapporto con le figlie”. Un marito geloso? “Probabilmente” conviene Cicognani, che ammette un uso ossessivo del cellulare da parte del suo assistito che negli ultimi tempi: non solo le mandava continuamente dei messaggi, ma controllava anche il telefonino della moglie. La gelosia però, fa notare, scompare improvvisamente il 18 dicembre, quando Pondi viene ricoverato al Pronto Soccorso di Bologna. Lui fa chiamare la moglie che arriva accompagnata dal suo datore di lavoro, ma lui si preoccupa solo di essere stato avvelenato e chiede alla moglie di dargli l’antidoto.

Da qui al tema della presunta almeno parziale incapacità di intendere e di volere da parte di Pondi al momento dei fatti, il passo è breve. Cicognani si dedica alla perizia di Michele Sanza redatta per conto della Corte, sorvolando sulle perizie degli altri consulenti di parte che sono arrivati alle stesse conclusioni. Una perizia, a suo dire, un po’ superficiale, che liquida la questione del presunto avvelenamento, “come una linea di pensiero”, una perizia che trascura gli atti dibattimentali.

Insomma per il difensore restano tuttora valide le conclusioni del suo perito, il dottor Ariatti, per cui all’imputato, oltre al vizio parziale di mente vanno riconosciute le attenuanti generiche e deve essere riconosciuta una riduzione di pena per il rito abbreviato già proposto dai difensori di Pondi.

Tocca poi all’altro difensore, l’avvocato Francesco Manetti, completare il quadro. “Capisco l’allarme sociale perché purtroppo avvengono troppi femminicidi, ma questo allarme sociale non può sopravanzare il diritto dell’imputato ad un processo giusto”. L’avvocato torna sulla questione del rito abbreviato: “Un rito che avevamo chiesto, ma che non ci è stato concesso, Un rito che ritenevamo giusto per questo processo” e anche su Pondi “una persona fino a quel momento incensurata, che risponde alle domande”.

Per quanto riguarda l’entità della pena, Manetti afferma che l’ergastolo deve punire “i reati più gravi nelle situazioni più efferate” e che a Pondi vanno riconosciute quantomeno le attenuanti generiche con un contenimento della pena che non può prescindere dal caso concreto”. “Bisogna sapere quando si fa una cosa a cosa si va incontro. Non bisogna solo applicare la legge, ma anche capire la legge, ci sono valori che vengono oppressi”, replica la PM Lucrezia Ciriello

Nella replica la Pubblica Accusa ribadisce che comunque le condizioni psichiche dell’imputato non gli avrebbero impedito di sapere cosa stava facendo e che anche il dottor Ariatti, perito della difesa, non avrebbe indagato sul nesso di casualità non risparmiandosi a questo proposito una frecciatina: “Certamente se fosse stato presente in udienza insieme agli altri periti glielo avremmo chiesto”.

Una frecciatina arriva anche dal legale che tutela i genitori di Elisa e le due bambine. L’Avvocata Annalisa Porrari non può fare a meno di notare come nell’udienza dedicata alle perizie da parte dei due difensori non c’è stata alcuna domanda al dottor Sanza.

Dopo una telegrafica controreplica dell’avvocato Cicognani e la dichiarazione di Pondi, poco prima di mezzogiorno – come abbiamo detto – la Corte si è ritirata in Camera di consiglio.