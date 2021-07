REDAZIONE DIFFUSA / 14.45, incidente in Via Allende zona CinemaCity, direzione Faentina, diverse auto coinvolte, traffico rallentato

Un lettore ci segnala un incidente di cui non si conosce la gravità, che intorno alle 14.45 di oggi 6 luglio è avvenuto in via Allende, dopo la rotonda del CinemaCity e in direzione via Faentina. Sono rimaste coinvolte diverse auto. Il traffico sta subendo rallentamenti. Sul luogo già i soccorsi e la Polizia municipale.