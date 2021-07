Ricercato dal 2020, i Carabinieri lo intercettano nella pineta di Pinarella: 50enne in manette

I Carabinieri di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato un cittadino di nazionalità algerina di circa cinquant’anni. Nella serata di ieri, i militari hanno infatti riconosciuto l’uomo, ricercato dal 2020, nei pressi della pineta, a Pinarella. L’arrestato, alla vista dei carabinieri, ha tentato una fuga all’interno dell’area verde venendo però raggiunto poco dopo.

Portati in caserma è stato condotto presso il carcere di Ravenna dove dovrà scontare la pena di 2 anni di reclusione. Il 50enne era stato condannato nel 2012 per una calunnia nei confronti del personale appartenente all’Arma dei Carabinieri. La condanna era stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna nel 2017.

Nel 2020 la Procura aveva emesso l’ordine di carcerazione, data l’impossibilità per il pregiudicato di poter accedere a misure alternative. L’algerino, che in passato aveva utilizzato un altro nome e altra nazionalità per sfuggire ai controlli, nel frattempo era sparito sottraendosi alla cattura.

Ieri l’epilogo. La pineta, a volte utilizzata per nascondersi e compiere atti illeciti, non è stata d’aiuto all’arrestato. I carabinieri, che ben conoscevano il pregiudicato per i suoi trascorsi, lo hanno raggiunto immediatamente e arrestato.