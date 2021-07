AboutPonny è un stretartist italiano la cui identità rimane non del tutto chiara. Legato al concetto di graffiti come libera espressione, manifestazione autonoma ed indipendente, ha dipinto in buona parte dell’Europa e negli ultimi anni soprattutto a Roma. Percorre per ore strade e vicoli, in costante ricerca di dialogo con essi; vive l’arte come un’espressione contemplativa, tormentato dalle superfici urbane e dalle cornici che la città può offrire. Dipinge volti di persone comuni, sguardi, espressioni; il suo intento è quello di suscitare un emozione.

Utilizza Stencils e sprays come prediletti strumenti espressivi. Accumula e sedimenta in studio quantità impressionanti di immagini, cartoncini e ritagli che sopravvivono nel tempo in attesa di prendere forma.