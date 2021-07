Si è svolta nella serata di martedì 6 luglio presso il chiostro delle Cappuccine la seconda serata di Doni d’Arte, che ha visto la presentazione di una nuova importante acquisizione del Museo Civico di Bagnacavallo, l’opera Irene cura l’informale di Nicola Samorì, resa possibile grazie alla donazione della bagnacavallese Irene Minardi. Dopo i saluti e i ringraziamenti dell’assessora alla Cultura del Comune di Bagnacavallo Monica Poletti, il direttore del Museo Civico Diego Galizzi ha presentato l’opera evidenziandone i caratteri stilistici e tematici. Ha poi preso la parola l’artista Nicola Samorì, che ne ha approfondito la genesi e la realizzazione, ed è infine intervenuta la donatrice Irene Minardi, che ha illustrato il percorso che ha reso possibile questa donazione. La serata si è conclusa con un concerto alla tiorba di Tiziano Bagnati di Accademia Bizantina.

Il dipinto, un olio su onice del 2021 dal titolo Irene cura l’informale, raffigura un San Sebastiano, straziato – oltre che dalle tradizionali frecce del martirio – dalle lacerazioni peculiari di Samorì che si inseriscono su un brano pittorico di altissimo livello, mutuato dall’arte barocca e in particolare dall’opera del pittore spagnolo, attivo a Napoli, José de Ribera.

Grazie a questo nuovo dipinto, il patrimonio artistico museale di Bagnacavallo può finalmente rappresentare la produzione pittorica dell’artista attivo sul territorio bagnacavallese, attualmente presente nelle collezioni civiche con 28 incisioni conservate nel Gabinetto delle Stampe.

L’opera Irene cura l’informale per l’occasione resterà esposta fino a domenica 8 agosto nella sala conferenze del museo e troverà poi collocazione nelle sale che ospitano le collezioni permanenti.

L’iniziativa, promossa dal Museo Civico di Bagnacavallo per presentare al pubblico due nuove importanti opere recentemente entrate a far parte delle collezioni museali, era stata preceduta nel giugno scorso dall’evento dedicato a Ragazza in abito settecentesco di Edgardo Saporetti (1865-1909), dipinto acquisito grazie all’intervento Art Bonus di Mixer spa.

