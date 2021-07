Faenza. La Ditta Nannetti consegna al Mic argilla, smalti e colori per le attività didattiche del Museo

Grazie alla generosa donazione della Ditta Nannetti il MIC di Faenza si è arricchito di una cospicua quantità di materie prime da utilizzare per le per le sue attività: argilla, smalti e colori ceramici, colori e utensili per il restauro e attrezzerie da laboratorio dal proprio deposito aziendale che saranno principalmente impiegati per le attività educative del Laboratorio “Giocare con la Ceramica” e dal Laboratorio di Restauro.

La Ditta Nannetti srl di Faenza è una realtà produttiva di macchinari e forni per la ceramica che è fortemente radicata nel territorio e nel corso dei decenni si è trasformata adeguando le grandi capacità progettuali dei suoi specialisti – molti dei quali si sono formati, come il fondatore, ai corsi tecnologici dell’Istituto Statale d’Arte “Ballardini” – alle mutevoli esigenze dell’industria ceramica e dell’artigianato di settore, in Italia e in Europa.