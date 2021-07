Faventia Sales: Ar.Co Lavori di Ravenna acquista le quote sociali della Diocesi di Faenza Modigliana

In questi anni Faventia Sales, società per azioni a partecipazione pubblica, ha saputo realizzare un progetto virtuoso di rigenerazione urbana che ha visto coinvolti gli spazi del complesso ex Salesiani, tornati a essere un punto di riferimento per tutta la comunità faentina dal punto di vista educativo e formativo.

Un percorso che viene da lontano e che ha impegnato i soci nel fondamentale recupero degli immobili finalizzato all’innesto di idee, sinergie e competenze, coerenti con la mission di preservare la funzione originaria del complesso, nonostante le non semplici situazioni economiche. Questo attraverso la proposta di percorsi di formazione, conferenze e convegni ed eventi pubblici che fanno oggi degli ex-Salesiani un valore aggiunto per la città e per il territorio.

Portati a termine gli obiettivi di rigenerazione degli spazi che furono dell’Istituto Salesiano – fra quelli già recuperati e gli ultimi in procinto di esserlo – e forti di questa positiva esperienza, in accordo con gli altri soci la Diocesi di Faenza-Modigliana ritiene che il suo ruolo nell’attuale veste sia terminato, potendo ora spendersi sulla possibilità di dare il proprio contributo alle attività all’interno del complesso. Una scelta che si inserisce perfettamente in questa nuova fase della società che può finalmente guardare agli obiettivi futuri con un nuovo slancio progettuale e una nuova programmazione, dove i contenuti e non i contenitori saranno al centro dell’attività.

Un passo importante in questa direzione è il concreto interesse manifestato da Ar.Co Lavori – società cooperativa consortile con sede a Ravenna che opera nel mercato delle costruzioni impiantistiche ed edili – di essere nuovo partner societario di Faventia Sales mediante l’avvio dell’iter di acquisizione delle quote sociali della Diocesi di Faenza-Modigliana. Un nuovo socio che potrà portare quel know how in termini di manutenzione e gestione del patrimonio che oggi manca, dando la possibilità alla società di concentrare le sue risorse sulle attività formative al servizio della città.

In caso di perfezionamento dell’accordo, come anticipato, la Diocesi continuerà comunque a far parte del progetto attraverso una forte relazione con Faventia Sales e con i luoghi del complesso ex Salesiani, come partner privilegiato nella definizione di progetti legati alla cultura, all’educazione e alla formazione, secondo i principi dell’opera salesiana. Una presenza anche fisica attraverso l’occupazione degli spazi della sacrestia da parte dell’Associazione ex Allievi.

Il Consorzio Ar.Co Lavori, allo stesso tempo, attraverso il suo Direttore Generale, Emiliano Battistini, è fiero di poter partecipare a questo progetto per la tutela del patrimonio culturale e sociale che questo luogo ha rappresentato e rappresenta per Faenza e per i faentini.