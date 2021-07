L’Italia di Roberto Mancini ha battuto la Spagna ai calci di rigore ed ora si prepara alla finale di Euro 2020 (anche se siamo nel 2021) dove affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Il goal su rigore calciato da Jorginho dopo l’errore di Morata, che ha sancito la vittoria dell’Italia, ha dato anche il via alla festa, per le vie delle città.

A Ravenna caroselli in viale Farini, con auto “impazzite” tra festeggiamenti a suon di clacson e fumogeni. A Faenza i festeggiamenti sono stati un po’ sopra le righe, con tifosi saltati nella fontana in Piazza del Popolo e automobilisti in festa in Corso Saffi. Tifosi in strada anche a Lugo. Non sono mancate le segnalazioni ai vigili.

La finalissima domenica 11 luglio quando, alle ore 21 al Wembley Stadium di Londra, la nazionale italiana affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca.