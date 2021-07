PuliAMO Ravenna: con scopa e paletta a caccia di micro rifiuti nel centro storico della città

Un’iniziativa di sostenibilità che ha l’obiettivo di sensibilizzare le cittadine e i cittadini a contribuire alla pulizia delle strade di Ravenna. È con questa missione che Enegan Spa, Azienda che promuove a livello nazionale il passaggio da energia proveniente da fonti fossili a quella 100% green, con l’Associazione “Save the Planet onlus” che è impegnata nella decarbonizzazione delle emissioni di CO2, in collaborazione con il CEAS RA21 dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna, hanno costruito l’evento puliAMO Ravenna.

Giovedì 8 luglio, a partire dalle 10:30 con punto di ritrovo in Piazza del Popolo gli imprenditori e le imprenditrici che hanno aderito all’iniziativa insieme a volontari raccoglieranno, armati di sacchi e guanti, i micro rifiuti nel centro storico della città a cominciare dai mozziconi di sigaretta. A guidare i partecipanti saranno la Presidentessa di “Save the Planet” Elena Stoppioni, Davide Torsello e Alessandra Serafini di Enegan che rinnovano l’invito alla partecipazione a chiunque condivida le finalità dell’iniziativa. Porterà i saluti dell’Amministrazione l’Assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini.

La giornata, oltre ad avere un riscontro concreto di raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, avrà un altissimo valore simbolico e di sensibilizzazione verso il tema del littering e dell’abbandono dei micro rifiuti, causa di un notevole impatto ambientale.

Proprio i piccoli rifiuti, spesso figli di inciviltà e “distrazione”, a causa delle ridotte dimensioni si disperdono facilmente nell’ambiente e per effetto delle piogge finiscono nelle fogne, nei canali per arrivare in fiumi ed infine raggiungere il mare, causando danni enormi alla nostra comunità.

Le imprenditrici e gli imprenditori che sostengono l’iniziativa puliAMO Ravenna e che si attiveranno concretamente, partecipando e cercando volontari, sono: Aldo di Benzina, Cristina Rocca, Federica Monardi per gelateria Bianco, Gianni Forlini di Forlini Optical, lo studio legale di Fabrizio Righini Fidelitass di Andrea Ballarini AXA, Alessandro Conti e Massimiliano Mariani di AXA, Matteo e Giulia di Tarta Piada, Bagno Peter Pan, Rassicura di Nicola Grandi, Servinflash di Nicola Grandi, Jeffry Marcello e Giovanna del bagno Salino, Luca e Sarah del bagno Ulisse.