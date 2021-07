Ravenna. Da giovedì 8 luglio divieto di consumo di bevande alcoliche nella zona di piazza Baracca e Porta Adriana

Entrerà in vigore da , 8 luglio, il divieto di consumare bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, nell’ambito della zona di piazza Baracca, Porta Adriana e del tratto iniziale di via Maggiore, ricompreso tra Porta Adriana e le circonvallazioni via Fiume Montone Abbandonato e via San Gaetanino e nel tratto iniziale di via Cavour, ricompreso tra Porta Adriana e le vie Gianbattista Barbiani e Manfredo Fanti. E’ fatta eccezione nelle aree di pertinenza degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali del settore alimentare.

Nell’ambito della stessa zona è inoltre vietato il consumo di alimenti e bevande in genere, in bottiglie di vetro e lattine, perché potenzialmente atti ad offendere, nonché l’abbandono di bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere.

“Si tratta di un’ordinanza – spiega Eugenio Fusignani, vicesindaco con delega alla Sicurezza e alla Polizia locale – necessaria per rafforzare l’azione preventiva in un’area dotata di sistemi di videosorveglianza, dove, nonostante l’attenzione della Polizia locale e delle altre forze dell’ordine, continuano a manifestarsi rischi di degrado e di pericolo che vanno contrastati per evitarne la degenerazione. La nostra città resta sicura e continuiamo nella nostra azione di vigilanza e controllo supportati da un valido Regolamento di polizia urbana”.

L’ordinanza resterà in vigore fino al 31 salvo in concomitanza con particolari eventi di interesse per la cittadinanza (feste di quartiere, ricorrenze, ecc.), previa autorizzazione del sindaco, sentito il comando di Polizia locale.

Le violazioni prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un massimo di 500.