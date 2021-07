Ravenna in lutto. È morto Glauco Cavassini a lungo segretario della CNA e poi Presidente di AIL

È morto Glauco Cavassini, aveva 78 anni e da alcuni anni soffriva di una condizione di salute precaria, che si era aggravata dopo la scomparsa della moglie Egle, avvenuta un anno fa. Lascia il figlio Filippo.

Cavassini ricoprì il ruolo di Segretario provinciale di CNA Ravenna dal 1975 al 1985, poi, dal 1986 al 2003 quello di vicesegretario regionale sempre in CNA. Fu anche vicepresidente della Camera di Commercio di Ravenna e Presidente della Commissione Regionale dell’Artigianato (CRA). Per 10 anni fu presidente di A.I.L. Ravenna.

“Un uomo sereno, un amico caro” così lo ricorda il dottor Alfonso Zaccaria, attuale presidente Ail Ravenna – E’ stato presidente dell’associazione per due mandati, dimostrando sempre molta competenza e passione. E’ sempre stato legato ad A.I.L, mantenendosi in contatto anche negli ultimi anni”.

“Ci eravamo conosciuti tanti anni fa, quando dovette affrontare una malattia ematologica, che superò. Una caratteristica di Glauco era la capacità di affrontare le difficoltà sempre in maniera serena. Una dote rara – prosegue Zaccaria -. Ricordo in maniera nitida il giorno della sua laurea, una decina di anni fa, quando si laureò in Giurisprudenza a Ravenna, dopo aver seguito i corsi e superato tutto gli esami. Dopo aver discusso la tesi, i professori lo applaudirono. Ricordo che fu un giorno di grande felicità per lui. Ricordo il suo volto al colmo della gioia” conclude.

Il cordoglio del sindaco Michele de Pascale per la morte di Glauco Cavassini

“Perdiamo una persona che è stata molto importante per la nostra comunità, punto di riferimento per il settore dell’artigianato e per il mondo del volontariato, molto apprezzata per le sue qualità professionali e umane. Rivolgiamo un pensiero affettuoso al figlio Filippo, in questo doloroso momento”.

Il cordoglio della CNA Ravenna per la scomparsa di Cavassini

Abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa di Glauco Cavassini, Segretario della CNA di Ravenna dal 1975 al 1985. Grande conoscitore dell’artigianato e della piccola impresa diffusa, cui ha dedicato gran parte della sua vita lavorativa, il nome di Cavassini è legato in modo profondo e sincero alla storia dell’imprenditoria del nostro territorio e ha rappresentato per anni un punto di riferimento per tutta la nostra comunità.

Oltre a dirigere l’Associazione provinciale per un decennio, è stato anche vicesegretario della CNA regionale dal 1986 al 2003, vicepresidente della Camera di Commercio di Ravenna e Presidente della Commissione Regionale dell’Artigianato e componente della Commissione Provinciale dell’Artigianato.

La CNA di Ravenna tutta rivolge al figlio Filippo sentite condoglianze – dichiara il Direttore della CNA di Ravenna Massimo Mazzavillani – e ricorda Glauco con affetto, grande stima e riconoscenza per quanto espresso e realizzato per le imprese e per la CNA stessa, contribuendo alla sua crescita e al suo consolidamento nel tempo.