Al bagno Delfino di Pinarella la presentazione della collezione estiva LIFC Romagna 2021

LAB84 non lascia, anzi raddoppia. Dopo aver griffato qualche mese fa la prima linea di abbigliamento della LIFC Romagna (Lega Italiana Fibrosi Cistica), il brand ravennate di abbigliamento sfodera l’asso nella manica per alimentare la preziosa collaborazione con l’associazione che si occupa dei pazienti affetti da fibrosi cistica di tutto il territorio romagnolo.

Una realtà impegnata da anni nella raccolta di quei fondi che vengono poi utilizzati principalmente per l’acquisto di attrezzature, macchinari, presidi, arredi e tutto quanto serve a migliorare il lavoro del centro regionale di Fibrosi Cistica e del reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena dove i pazienti sono ricoverati, a volte anche per lunghi periodi.

Non solo. L’attività di LIFC Romagna si estende anche all’acquisto e alla manutenzione di quelle Case LIFC in giro per l’Italia che rappresentano un significativo supporto logistico per la temporanea sistemazione delle famiglie dei pazienti che devono ricorrere ad un trapianto d’organo.

Così, proprio per continuare a sostenere queste importanti progettualità, LAB84 ha creato la capsule estiva LIFC Romagna 2021: pantaloncino mare adulto e bambino, telo, borsone e pochette in neoprene. Grafiche accattivanti, fresche, originali per i capi che saranno presentati in esclusiva durante l’evento benefico dell’8 luglio (dalle ore 19), con un apericena aperto al pubblico, presso il Bagno Delfino di Pinarella di Cervia (Spiaggia 127/131).

Non solo. L’occasione giusta per acquistare gli inediti prodotti al banchetto della LIFC e supportare attivamente anche i progetti di ricerca nazionali ed europei per arrivare all’individuazione di una cura in grado di sconfiggere definitivamente quella che oggi è una delle malattie genetiche rare più diffuse tra la popolazione caucasica.

Ma non è tutto. Dall’intesa tra le due solide realtà romagnole sta prendendo forma anche la serata evento, sempre con finalità benefiche e solidale a sostegno di LIFC, del prossimo 20 agosto all’agriturismo Borgo dei Guidi all’interno del parco della cantina “Poderi dal Nespoli” di Civitella di Romagna (FC) dove presenzieranno anche alcuni degli importanti testimonial sportivi di LAB84. Già, perché il brand sta raccogliendo sempre più consensi attraverso l’attività dei suoi endorser nei settori dell’automotorsport (Samuele Cavalieri, Leandro Mercado, Thomas Baldassarri), del calcio (partner ufficiale della linea di merchandise del Modena Calcio) e del nuoto (Alessia Polieri).

Per tutte le info e la prenotazione dei posti per l’evento dell’8 luglio, che si svolgerà nel rispetto dei vigenti protocolli normativi, sono a disposizione i volontari di LIFC Romagna (Sara Perbellini 328.1884440 – Gaia Fabbri 339.4541471).