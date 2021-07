Faenza. Giovedì 8 luglio a Casa Spadoni cena dedicata alla Spagna

Tornano gli appuntamenti di Casa Spadoni con la cena a bordo piscina, nell’elegante e suggestiva ambientazione de L’Altromare. Per giovedì 8 luglio (ore 21) lo Chef Marco Cavallucci propone una cena dedicata alla Spagna: tapas della casa, paella alla valenciana a base di pesce e crostacei, crema catalana profumata alla vaniglia del Madagascar (28 euro, bevande escluse).

Il sottofondo della serata sarà affidato ai dj progressive house Bodam Project, duo formato da Francesco Bove e Jo Damage. La piscina L’Altromare è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 21, con ingresso giornaliero, pomeridiano o in abbonamento. Attivo tutti i giorni, con ingresso a 10 € (comprensivo di una consumazione) dalle 18.00 alle 21.00, l’aperitivo a bordo piscina, per gustare in compagnia i cocktail dei barman dell’Altromare dal tramonto fino a sera.

Per informazioni: tel. 0546 697711.