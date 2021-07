Faenza. ‘Via Cavour Viva’: nuovi appuntamenti da giovedì 8 luglio con musica, sport e gastronomia

Arte, sport, spettacoli, musica e gastronomia: questi gli ingredienti di “Via Cavour Viva”, rassegna di appuntamenti che porteranno nell’omonima via di Faenza, chiusa al traffico per l’iniziativa, tante proposte nei giovedì di luglio. L’8; 15; 22 e 29 luglio la strada si animerà, come già anticipato a giugno, con negozi aperti, cene nei dehors dei locali e appuntamenti pensati per l’occasione.

Si comincia giovedì 8 luglio. Tante le proposte enogastronomiche, realizzate per l’occasione, dei locali di via Cavour, come greenTA Bar e pizzeria Speedy e le loro pizze, Taverna Cavour e le sue portate di carne accompagnate da musica dal vivo, ristorante Villa Franchi e i piatti tipici rumeni, Dog and Duck che propone birre e stuzzicheria di fritti e taglieri, Infantini Cafè con il menù di pesce ed Enoteca zero75 con le degustazioni di vino selezionato. Possibilità anche di aperitivo presso Botanico e DLF Faenza, che offre anche musica dal vivo con il maestro Gabriele Bertozzi.

Il 15 luglio ad accompagnare la serata di via Cavour ci sarà anche lo sport. Pallavolo Faenza propone infatti l’avvicinamento al volley con lo svolgimento di partite tra giovani atlete. Confermate anche le proposte enogastronomiche dei locali: greenTA Bar con gnocco fritto, Taverna Cavour castrato e arrosticini insieme alla musica dal vivo, menù di pesce per Infantini Cafè e piatti tipici rumeni al ristorante Villa Franchi, le pizze di pizzeria Speedy, Enoteca zero75 con degustazioni di vino, Dog and Duck e le sue birre accompagnate da stuzzicheria e taglieri e gli aperitivi di Botanico.

Nuovi appuntamenti il 22 luglio. DLF Faenza propone una dimostrazione di tango con i maestri Popul e Giuly. Sarà inoltre possibile gustare paella e sangria preparate per l’occasione. E ancora, al greenTA Bar è il momento dei balli country di Wild Angels, accompagnati da spaghetti dei Rioni e carne ai ferri. Taverna Cavour propone cinghiale alla griglia e la tradizionale musica dal vivo, mentre al ristorante Villa Franchi dalle 20 si potrà assaporare il churrasco con contorno, dolce, vino, acqua, caffè e digestivo (costo 20 euro); prenotazione obbligatoria ai numeri 0546 667646 o 335 5282502. Completano l’offerta della serata il menù di pesce da Infantini Cafè, le pizze di pizzeria Speedy, la degustazione di vini da Enoteca zero75, le birre di Dog and Duck e gli aperitivi di Botanico.

Concludono gli appuntamenti della rassegna, le iniziative del 29 luglio. Al greenTA Bar va in scena la “GreenTaRun”, accompagnata da menù romagnolo alla carta, mentre alla Taverna Cavour si gusta il crudo di pesce. Il ristorante Villa Franchi torna a proporre piatti tipici rumeni, così come da Botanico sarà possibile fermarsi per gustare un aperitivo. Da Infantini Cafè sarà possibile trovare diverse proposte di pesce, mentre le pizze si trovano da pizzeria Speedy. Infine, degustazione di vini da Enoteca zero75 e birre da Dog and Duck.

Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e di distanziamento sociale. Il programma delle iniziative verrà aggiornato settimanalmente sulla pagina Facebook del Consorzio Faenza C’entro. Le iniziative sono organizzate dal Rione Verde insieme ai commercianti e ai ristoratori di via Cavour, con la collaborazione del Comune di Faenza e del Consorzio Faenza C’entro.