Confesercenti Ravenna: idee e proposte in vista delle prossime elezioni amministrative

La presidenza comunale della Confesercenti di Ravenna si è incontrata per la prima volta dopo il rinnovo degli organismi dirigenti dell’Associazione. “L’incontro è stato anche un momento di convivialità – commenta Mauro Tagiuri, presidente di sede -. Abbiamo messo a punto il piano di lavoro per i prossimi mesi con particolare attenzione ai temi del commercio in centro e nel forese. A breve potremo fare valutazioni anche sull’andamento della stagione turistica e stileremo idee e proposte per i candidati a Sindaco della città”.

“Sono soddisfatto del primo incontro della nuova presidenza – prosegue Tagiuri -, ci sono diversi giovani che si sono affacciati per la prima volta alla vita della Confesercenti. Portano grinta, entusiasmo e voglia di fare contagiosa. Un presupposto per fare crescere l’Associazione e per il bene del commercio e turismo in città”.