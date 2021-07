Faenza. Tante aziende nazionali e internazionali al convegno ‘Aerospazio e aviazione’

La valorizzazione del distretto del carbonio – una delle eccellenze di Faenza che si accredita sempre più come centro tecnologico avanzato per i materiali compositi – è stata al centro del convegno “Aerospazio e aviazione. Il ruolo dei materiali compositi e del manufacturing avanzato”, svolto l’8 luglio nella città manfreda e organizzato da Faventia Sales e Confindustria Romagna.

Per l’occasione, nel Complesso ex Salesiani tante aziende si sono confrontate per creare nuove collaborazioni con attori nazionali e internazionali che si occupano di materiali innovativi. Il convegno, a cui hanno partecipato rappresentanti dell’Amministrazione comunale e regionale e numerose aziende del settore, ha infatti contribuito a creare una sinergia positiva tra Amministrazioni regionale e locali e realtà produttive nella promozione del distretto dei materiali compositi e innovativi.

Soddisfatto della riuscita dell’iniziativa il presidente di Faventia Sales SpA, ingegner Luca Cavallari, che esprime un forte ringraziamento ai rappresentanti di grandi industrie nazionali come il gruppo Leonardo e Confindustria Romagna per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento, il Comune di Faenza per il patrocinio, le istituzioni, i relatori e i partecipanti. “Ancora una volta – spiega il presidente Cavallari – abbiamo voluto mettere i nostri spazi a servizio della città e delle aziende per dare risalto alle eccellenze del territorio. Questo convegno ha infatti recepito ciò che lo statuto di Faventia Sales pone in capo alle proprie iniziative: formazione, educazione dei giovani e sviluppo territoriale della città di Faenza. Tutto il resto è secondario e funzionale ai principi fondamentali dello statuto. Un particolare ringraziamento per la partecipazione e il supporto mostrato per lo sviluppo di realtà industriali indispensabili per la valorizzazione del territorio va alle istituzioni presenti: all’assessore regionale Vincenzo Colla, al sindaco Massimo Isola, ai consiglieri regionali e comunali, al vicepresidente di Confindustria Romagna Tomaso Tarozzi e a tutte la autorità presenti. Un grazie speciale all’onorevole Guido Crosetto per le parole espresse sulla collaborazione pubblico-privato nel rendere un servizio alle comunità locali”.

Al convegno hanno partecipato diverse realtà nazionali e internazionali che lavorano nell’ambito dell’aviazione e dell’aerospazio. Un settore molto conosciuto a Faenza, dove sono presenti aziende leader in tutto il mondo nei materiali compositi, oltre a corsi universitari e master in materiali avanzati che danno risalto al territorio.

Dopo i saluti iniziali del sindaco di Faenza Massimo Isola, del presidente di Faventia Sales Luca Cavallari e del vicepresidente di Confindustria Romagna Tomaso Tarozzi, sono intervenuti il presidente della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza Guido Crosetto e numerosi rappresentanti di aziende e realtà del settore. Tra questi, Alessandro Talamelli (Professor of Aerodynamics dell’Università di Bologna), Alessandro Curti (presidente Value Chian Clust-ER-Mech Fly-ER), Paolo Tortora (direttore Ciri Aerospaziale-Aerospace dell’Università di Bologna), Otello Valenti (HR & Legal Director di Alpha Tauri), Andrea Bedeschi (direttore generale di Bucci Composites S.p.A.), Enrico Troiani (Ciri Aerospace), Sandro Gasparrini (consigliere delegato Forlì Airport), Dante Pocci (Rina Consulting) e Marco Protti (Head of Advanced Research – Leonardo Company). Presente al convegno anche la Regione Emilia-Romagna con l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro e Formazione Vincenzo Colla.