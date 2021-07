Inaugura in Darsena “Onda”, progetto abitativo del Cerchio e Consorzio Selenia per persone con disabilità

Venerdì 9 luglio alle 16.30 si terrà l’inaugurazione del Gruppo Appartamento Onda, un progetto per persone con lievi disabilità intellettive, in via Aquileia 44 a Ravenna, di proprietà della Cooperativa il Cerchio e gestito in collaborazione con il Consorzio Selenia.

Saranno presenti Valentina Morigi, Assessora ai Servizi Sociali Comune di Ravenna, Elly Schlein, Vicepresidente Regione Emilia Romagna, Michele Babini, Presidente della Cooperativa il Cerchio.

Durante l’inaugurazione si potrà assistere ad una breve improvvisazione teatrale curata da Maurizio Lupinelli di Nerval Teatro con la partecipazione dei ragazzi dell’ONDA e del Socio Occupazionale AMBIENTI.

“L’evoluzione dei bisogni e delle necessità delle persone con disabilità rende sempre più necessario pianificare e predisporre soluzioni diversificate per poter programmare e realizzare le migliori risposte – spiegano dalla cooperativa -. Risposte non generiche ma legate al funzionamento delle persone inserite e ai loro percorsi evolutivi ed abilitativi”.

L’appartamento si trova nel quartiere darsena, un quartiere in sviluppo che offre tutti i servizi sia a livello commerciale sia a livello sociale. Inoltre l’appartamento si trova proprio di fronte ai servizi territoriali del Comune di Ravenna e dell’Ausl Romagna.

Il progetto si pone in sintonia con le indicazioni nazionali e regionali in merito agli interventi rivolti alle persone con lievi disabilità intellettive anche nell’ottica del “dopo di noi”.

Il tempo di permanenza all’interno del gruppo appartamento viene definito sulla base dei progetti educativi. La struttura ha 6 posti letto in camere doppie, un grande salotto, una cucina, un ufficio, una lavanderia, un garage e un grande giardino. “La sfida è quella di offrire un opportunità di autonomia e apertura al territorio. Una bella sfida per la cooperazione e per la città”, chiudono dalla coop.