C’è la finale degli Europei di calcio, Italia-Inghilterra: chiuse al pubblico le dighe foranee per evitare assembramenti

Il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in accordo con l’Autorità di Sistema Portuale, ha stabilito con un’ordinanza l’interdizione delle dighe foranee nord e sud per l’intera serata e nottata dell’11 luglio, durante la quale si disputerà la partita Italia-Inghilterra, finale del campionato europeo di calcio 2021.

La decisione è stata presa per evitare potenziali assembramenti in spazi ristretti, nel caso di festeggiamenti per la vittoria, visto il protrarsi della pandemia da coronavirus.

La chiusura sarà effettiva dalle 21 dell’11 luglio fino alle 6 del 12 e gli unici che avranno diritto all’accesso saranno i titolari di concessioni per i capanni da pesca, muniti di apposita autorizzazione.