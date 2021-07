Lutto per la scomparsa di Emilio Ottolenghi della Petrolifera Italo Rumena

Si è spento ieri, venerdì 9 luglio, ad 89 anni l’imprenditore della Petrolifera Italo Rumena, Emilio Ottolenghi, da tempo affetto da problemi di salute. Lascia la moglie Nicoletta e i figli Guido, Emanuele e Alberto.

È stato anche Presidente del Credito Romagnolo, vice presidente dell’Istituto bancario San Paolo di Torino e presidente di Banca Imi.

Negli anni, ha dato alle stampe il libro “Il merito dei padri”, che illustra la storia della PIR dall’anno della fondazione, nel 1920, fino allo scorso anno, in cui si è celebrato il centenario dell’impresa, ma anche “Ci salveremo insieme”, diario della madre Ada, in cui vengono ripercorse le drammatiche vicissitudini della famiglia Ottolenghi durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, con la persecuzione nazifascista.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO

CONFINDUSTRIA ROMAGNA

Confindustria Romagna esprime il proprio profondo cordoglio per la perdita di un uomo che è stato protagonista dello sviluppo del porto di Ravenna. “Un associato illuminato, uomo coraggioso e instancabile testimone di uno dei periodi più bui della nostra storia, che ha saputo raccontare attraverso uno straordinario impegno civile e di memoria”, scrivono da Confindustria in una nota.

“L’associazione tutta lo ricorda anche nella veste di vicepresidente ravennate con gratitudine e commozione, ed è vicina al presidente fondatore Guido Ottolenghi e alla famiglia”.

IL SINDACO DI RAVENNA, MICHELE DE PASCALE

La scomparsa di Emilio Ottolenghi, protagonista dello sviluppo industriale ed economico della città segna una perdita importante per Ravenna. Se ne va un uomo di grande sensibilità, rigore, cultura e amore per la storia locale e nazionale nei suoi aspetti di affermazione delle libertà e del valore sociale. Sono vicino alla famiglia ed esprimo loro le più sentite condoglianze a nome dell’intera città, certo che, nel proseguire il cammino di sviluppo delle aziende del gruppo, verrà portata avanti la lezione e i valori che hanno animato la vita del dottor Emilio Ottoleghi.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE DEL PRI EUGENIO FUSIGNANI

Rattrista la notizia della scomparsa di Emilio Ottolenghi, il nome di Ottolenghi resterà per sempre legato alla storia imprenditoriale della nostra città. Difficile disgiungere la sua vicenda umana dal territorio ravennate: dal salvataggio suo e della sua famiglia dalle disumane persecuzioni razziali nazi-fasciste alla crescita del suo impegno sociale, non meno importante, di quello economico imprenditoriale.

La sua vicinanza ideale al partito repubblicano mi rattrista ancora di più perché e anche grazie all’esempio di persone come Emilio Ottolenghi che nel nostro territorio è cresciuta un’edera capace di interpretare le tante istanze del territorio, accomunando in maniera laica e trasversale l’intera società senza distinzione di credo, censo o etnia.

Il suo esempio in questo senso è forse più importante del tanto che ha fatto per Ravenna, in termini di sviluppo e occupazione, nel suo impegno negli istituti di credito, come imprenditore e per il porto.

Al figlio Guido e alla famiglia i sensi del più profondo cordoglio, mio personale e di tutti i Repubblicani della provincia di Ravenna.

LA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

Si è spento un uomo che con la sua vita, personale e professionale, è stato un punto di riferimento per tutti noi, un protagonista dello sviluppo del porto e della città, un imprenditore della cui sensibilità sentiremo una grande mancanza – afferma il commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna Giorgio Guberti – che continua -. La famiglia Ottolenghi, di cui Emilio era il capostipite, ha da sempre dimostrato un forte legame con tutto il territorio provinciale, contribuendo non solo allo sviluppo del porto e dell’economia locale ma anche operando a favore della nostra comunità, quasi a voler restituire ciò che aveva ricevuto nei terribili momenti delle persecuzioni. Lo ricorderemo con grande orgoglio e stima per il suo rigore, i suoi principi, i suo impegno civile e il suo grande contributo allo sviluppo economico del nostro territorio, ma non solo. Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Ottolenghi.