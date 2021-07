Incidente a Madonna dell’Albero: Panda esce di strada in curva, due feriti gravi

Grave incidente ieri sera 10 luglio intorno alle 20.30 a Madonna dell’Albero in via 56 Martiri. Una Panda – per cause ancora da accertare – è uscita di strada in una curva ed è finita nel fossato laterale, sbattendo violentemente contro un ponticello. Entrambi gli occupanti della Panda – un 36enne e un 81enne – sono stati soccorsi e trasportati al Bufalini di Cesena. Per liberare l’81enne dalle lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.