Ravenna. Lunedì 12 luglio letture ad alta voce e laboratori per bambini in ricordo di Elisa Bravi

Lunedì 12 luglio alle 17 alla Rocca Brancaleone, sotto la grande quercia, si terranno le letture ad alta voce “Elisa e la sua grande famiglia” – Storie piccine picciò e laboratori per bambini e bambine a cura di Francesca Golfarelli, insegnante, che animerà le attività. A tutti i bambini e bambine verrà donato un piccolo omaggio. L’appuntamento rientra nelle iniziative che il gruppo Una panchina per Elisa ha deciso di intraprendere in memoria di Elisa Bravi, uccisa dal marito.

Da alcune settimane è stato firmato un nuovo patto di collaborazione ai sensi del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

E’ un patto importante perché il gruppo informale di cittadini e cittadine “Una Panchina per Elisa”, colpito irrimediabilmente da un evento traumatico come il femminicidio, ha deciso di reagire e di prendersi cura di un bene immateriale e prezioso come quello del cambiamento delle relazioni e della cultura di dominio e sopraffazione che, troppo spesso, porta alla violenza maschile sulle donne.

A Massa Castello il gruppo Una panchina per Elisa ha già installato una panchina rossa in memoria di Elisa Bravi con l’obiettivo di creare un luogo di memoria e un monito affinché non ci siano mai più violenze sulle donne.