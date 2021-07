Un terremoto di magnitudo ML 4.1 si è verificato in mare nell’Adriatico Settentrionale oggi 11 luglio alle ore 12:56:20 ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.546, 12.924 ad una profondità di circa 30 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro. La città più vicina è Ravenna a 59 Km a E dell’epicentro. A 61 Km a NE c’è Rimini, a 71 Km a NE c’è Cesena, a 79 Km a E Forlì a 88 Km a E Faenza. Il terremoto è stato localizzato ad una profondità di circa 30 km in un’area dove la sismicità non è molto frequente come dimostra la mappa dei terremoti dal1985 ad oggi. Si notano comunque diversi eventi sismici di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.9 che circondano l’epicentro del terremoto di oggi, alcuni di questi hanno profondità ipocentrali sempre intorno ai 30 km.

Foto 2 di 2



Guardando il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), nell’area non sono presenti terremoti significativi in passato, tranne che nella parte sud verso la costa del riminese dove abbiamo alcuni eventi di magnitudo stimata fino a 5.8. La mappa di scuotimento calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC mostra dei livelli di scuotimento fino al III-IV grado MCS, in particolare sulle coste del ravennate.

l terremoto è stato avvertito in alcune località costiere dell’Emilia Romagna e della parte settentrionale delle Marche. Non risultano danni. Fino alle ore 14:15 italiane non sono state registrate repliche nell’area.