Incidente stradale a Pisignano, due uomini trasportati al Bufalini di Cesena

Intorno all’01:40 di notte, tra domenica 11 e lunedì 12 luglio, si è verificato un incidente stradale tra via Zavattina e via Crociarone, a Pisignano, che ha riguardato due auto, finite in seguito all’urto entrambe nel fossato.

Un uomo di circa 30 anni è stato trasportato con codice 2, di media gravità, al Bufalini di Cesena; ad avere la peggio l’altro conducente del veicolo, un 40enne trasportato anch’egli a Cesena con codice 3, di massima gravità.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze, l’auto con il medico a bordo e una squadra dei Vigili del Fuoco, per estrarre le vittime dalle lamiere, oltre ai carabinieri che si sono occupati di effettuare i rilievi di legge.