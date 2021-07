Lido Adriano, polizia arresta 38enne per resistenza a pubblico ufficiale, che minaccia gli agenti con un coltello da cucina di 30 cm

La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne, cittadino ucraino, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato indagato per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Nella tarda serata di venerdì 9 luglio scorso, in seguito a una segnalazione pervenuta sulla linea di emergenza 112, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna è intervenuta all’interno di una residenza condominiale a Lido Adriano, per la presenza di una persona violenta e armata di coltello. L’uomo si trovava in un evidente stato di ebrezza alcolica.

All’arrivo dei poliziotti l’uomo ha fato in escandescenza e dopo aver minacciato gli agenti, brandendo un coltello da cucina, si è barricato in casa. Successivamente è giunta in ausilio una seconda Volante, un equipaggio dei Carabinieri di Ravenna ed è stato richiesto l’intervento di personale del 118 e del Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna per l’apertura della porta d’ingresso.

Prima dell’arrivo dei VV.FF., l’uomo ha aperto minacciando ulteriormente gli agenti col coltello, ma è stato prontamente disarmato, dopo una breve colluttazione: poi è stato accompagnato in Questura. Il 38enne, cittadino ucraino, in Italia dal maggio scorso, è stato arrestato per il reato di resistenza a P. U. e indagato in stato di libertà per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Il coltello utilizzato nell’occasione è stato sequestrato e la sua lunghezza totale e risultata di 30 centimetri, di cui 20 di lama. L’Autorità Giudiziaria, informata dei fatti, ne ha disposto l’immediata liberazione ai sensi dell’art.121 del D.Lgs. 271/89.