Cortei e caroselli di tifosi, a piedi e in auto, si sono riversati per le strade di Ravenna e dei lidi per festeggiare ieri sera, domenica 11 luglio, la vittoria della nazionale italiana agli Europei 2020 (anche se siamo nel 2021), raggiunta per 4-3 dopo i rigori. Al termine di una partita soffertissima è esplosa la gioia azzurra nelle strade e nelle piazze, dalla città ai lidi, ma tutto si è svolto nel massimo rispetto delle regole e non si sono verificati disordini particolari.

I tifosi appassionati, ma anche quelli dell’ultimo minuto, perché quando gioca la Nazionale tutti tifano Italia, hanno riempito strade e piazze soprattutto a Lido Adriano, Lido di Classe, Lido di Savio, località già piene di turisti, ma anche a Ravenna, in zona stazione e centro storico.

di 104 Galleria fotografica Vittoria Europei 2020









Tre piccoli incidenti automobilistici collegati ai festeggiamenti si sono verificati tra San Pietro in Vincoli e la zona della stazione di Ravenna: una persona, sporgendosi sensibilmente dal finestrino per festeggiare, è caduta dall’auto, mentre in altri due casi ci sono stati un tamponamento e una vettura uscita di strada. Ma tutto sommato, a detta delle forze dell’ordine, non ci sono stati disagi particolari.

UN TIFOSO SPECIALE