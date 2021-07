Ravenna Festival e Lugocontemporanea tornano in città: in vigore alcune modifiche alla viabilità

Dopo il successo del concerto “Le vie dell’Amicizia” con il Maestro Riccardo Muti dello scorso primo luglio, il Ravenna Festival torna a Lugo, nel Pavaglione, con nuovi appuntamenti e, al suo interno, una tre giorni dedicata alla 17^ edizione di Lugocontemporanea. La tappa lughese di Ravenna Festival prevede appuntamenti giovedì 15 luglio e poi da sabato 17 a lunedì 19 luglio, mentre Lugocontemporanea sarà in città ancora dal 20 al 22 luglio.

Per consentire la realizzazione degli eventi, il 15 luglio e dal 17 al 22 luglio saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità: dalle 20 alle 24 divieto di transito e di sosta con rimozione coatta nel tratto di corso Garibaldi tra via Codazzi e piazza Trisi con obbligo di svolta a destra su via Codazzi, in vigore anche l’obbligo di svolta a sinistra (direzione piazza Primo Maggio) alla fine di corso Mazzini e il divieto di accesso e di sosta in piazzale Cavour (eccetto residenti) e piazza Trisi.