Ravenna. Scontro auto-moto su viale Alberti: ferito centauro

Questa mattina, lunedì 12 luglio, poco dopo le 11 in viale Alberti a Ravenna è avvenuto uno scontro tra una moto e un’auto: pare che la macchina fosse ferma quando, per cause ancora al vaglio, la motocicletta vi ha impattato contro.

Il centauro, nell’urto, è rovinato sull’asfalto: subito soccorso dai sanitari del 118, il 36enne è stato trasportato all’Ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto anche la Polizia Locale per gestire il traffico durante le operazioni.