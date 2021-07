A Davide Cassani il premio Panathlon Fair Play alla Carriera

Dopo la lunga sosta forzata a causa della pandemia, è ripresa l’attività del Panathlon International, che nel 2021 raggiunge il traguardo dei 70 anni dalla fondazione. L’anno passato in occasione della assemblea dell’Area 5 (Emilia-Romagna – Marche) del Panathlon erano stati assegnati i premi Fair Play al gesto, alla promozione e alla carriera, che non fu poi possibile consegnare personalmente ai vincitori.

Nei giorni scorsi il faentino Ivo Garavini, referente della commissione Panathlon d’area ha consegnato il riconoscimento al concittadino, il noto CT della nazionale azzurra di ciclismo e commentatore tv, Davide Cassani che ricevuto il premio con questa motivazione: “Per la poliedrica attività svolta, dapprima come valido corridore ciclista, poi, per tanti anni, come radiocronista e commentatore televisivo; attualmente Direttore Tecnico della Nazionale Professionistica di Ciclismo e Presidente dell’Azienda di Promozione Turistica dell’Emilia Romagna. Valido esempio del connubio perfetto fra sport e cultura”.

Gli altri premiati d’Area sono stati Eugenio Dondi (al gesto) e Mirko Rimessi (alla promozione).