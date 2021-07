Acqua, vento, grandine e qualche danno in Romagna per la perturbazione di oggi 13 luglio

La forte perturbazione temporalesca di oggi pomeriggio 13 luglio ha lasciato sul terreno qualche danno in Romagna. Il vento forte in qualche caso ha sradicato piante (come nel caso degli alberi abbattuti a Bagnacavallo e a Modigliana). Sulle spiagge sono volati lettini e ombrelloni, con danni ad alcuni stabilimenti balneari (è accaduto a Cervia). In certe località ha grandinato, con ripercussioni per l’agricoltura.

Le foto sono tratte dalla pagina Facebook di Emilia Romagna Meteo.