Alfonsine, guasto su tutta la rete di distribuzione del gas, ogni valvola del contatore gas va chiusa per precauzione

Il Comune e il Sindaco di Alfonsine hanno diramato circa intorno alle 15 di oggi questo avviso importante alla popolazione: “si è verificato un guasto sulla rete di trasporto ragionale del gas che ha portato alla sospensione dell’erogazione nella rete di distribuzione cittadina nel territorio di Alfonsine. La fornitura è stata sospesa in tutto il paese. Ogni valvola del contatore del gas deve essere chiusa in via precauzionale. A valle della risoluzione del guasto sulla rete regionale, il personale di Italgas interverrà su quella cittadina per ripristinare tutte le singole utenze.”

Italgas, infatti, precisa che non si è verificato un guasto sulla rete di distribuzione cittadina, ma c’è stata un’anomalia sulla rete di trasporto regionale – non gestita da Italgas – che ha portato alla sospensione dell’erogazione e questo ha prodotto delle conseguenze sulle reti cittadine. Non appena l’anomalia sarà risolta i tecnici Italgas provvederanno a ripristinare il servizio.