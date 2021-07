Cervia, controlli nel weekend: 40 pattuglie della Polizia locale in campo

Tra venerdì 9 luglio e domenica 11 luglio sono scese in campo 40 pattuglie della Polizia locale per il controllo del territorio, alcune anche con personale in borghese, di cui 22 automontate, 6 appiedate, 3 per il servizio di Unità Mobile nelle località Tagliata e Pinarella e 9 per servizi di polizia commerciale e tutela del consumatore. Numerose le segnalazioni giunte alla Centrale Operativa.

Rilevati quattro incidenti stradali con feriti, di cui uno con conducente in stato di ebbrezza accertata immediatamente sul posto. La persona è stata denunciata alla Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Per gli altri conducenti dei veicoli coinvolti sono stati richiesti gli accertamenti alcolemici presso l’ospedale locale, i cui esiti sono ancora in attesa.

Dieci i controlli per rispetto della normativa anti-Covid con accertamento di due violazioni di cui una ad un’attività commerciale. 108 sono stati i controlli ad attività economiche con accertamento di 11 sanzioni per mancato rispetto delle normative di settore. Sei i controlli antiabusivismo lungo l’arenile con accertamento di una violazione amministrativa con conseguente sequestro di merce. Due i controlli per rispetto delle norme sull’inquinamento acustico da parte di pubblici esercizi.

Elevate numerose sanzioni al codice della strada, per violazioni a norme di comportamento o di sosta dei veicoli.