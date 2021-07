Nuovo episodio di lite a Milano Marittima, giovane ferito al braccio con un coltello

Nuovo episodio di violenza a Milano Marittima, dove un ragazzo senegalese, nella notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio, è stato ferito ad un braccio con un’arma da taglio da finora mani ignote. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino in edicola oggi, 13 luglio.

Non è ancora chiaro il motivo della lite, per fortuna il ragazzo, portato in ospedale, ha riportato una ferita lieve. Tuttavia la serata è stata caratterizzata anche da altri episodi simili, sempre alimentata da giovanissimi divisi in due gruppi contrapposti, in questi casi però non si è arrivati ad estrarre un coltello.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Cervia che hanno aperto un fascicolo in procura per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate . Per identificare il responsabile, i militari, oltre alle testimonianze dei presenti, si serviranno delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.