Passeggiata Patrimoniale a Cervia alla scoperta dei “venti buoni e venti cattivi”

Dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria, ripartono gli appuntamenti con le Passeggiate Patrimoniali a cura dell’Associazione FESTA e dei facilitatori dell’Ecomuseo del Sale e del Mare.

Il primo appuntamento è dedicato al mare, alla pesca e al vento che in più momenti diventa protagonista indiscusso nella vita di un pescatore. Trovare venti favorevoli oppure scomodi e impetuosi può cambiare le sorti di chi si trova in alto mare ed i nostri marinai, a tal proposito, hanno molte storie da raccontare.

Non resta dunque che ritrovarsi all’appuntamento sotto la Torre San Michele alle ore 20,45 e partire insieme per la passeggiata.

Le Passeggiate Patrimoniali sono gratuite e per informazioni su questa e sulle prossime passeggiate in programma ci si può rivolgere allo IAT Cervia (Torre San Michele, via Evangelisti 4, tel. +39 0544 974400) oppure via e-mail all’Ecomuseo del sale e del mare. (ecomuseocervia@comunecervia.it).

Il programma completo delle passeggiate è visibile anche sul sito dell’Ecomuseo, nel calendario eventi in Home Page.