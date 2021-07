Polizia di Stato ha arrestato un 40enne che doveva scontare una pena residua di 7 mesi e 9 giorni di reclusione

La Polizia di Stato ha arrestato un 40enne, cittadino marocchino, in esecuzione di due provvedimenti di carcerazione emessi dal Tribunale di Modena. Nel pomeriggio di lunedì 12 luglio in via Leonardo da Vinci, una Volante della Questura di Ravenna ha proceduto al controllo di un’auto con due uomini a bordo. Dagli accertamenti effettuati in Banca Dati Interforze è emerso che uno di loro, un cittadino marocchino di 40 anni, era persona ricercata sul territorio nazionale perché destinatario di due ordini di esecuzione per la carcerazione, emessi dal Tribunale di Modena per l’espiazione residua di 7 mesi e 9 giorni di reclusione.

Infatti, a carico del 40enne, il predetto Tribunale ha emesso due condanne definitive per reati relativi agli stupefacenti commessi nel 2009 e nel 2010. Pertanto, l’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere per l’espiazione della pena.