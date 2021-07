Ravenna e Faenza, festeggiamenti per la vittoria degli Azzurri e qualche “danno collaterale”

Nella notte dei festeggiamenti per vittoria dell’Italia nell’Europeo di calcio non sono mancati alcuni incidenti, per fortuna limitati e circoscritti, che hanno un poco funestato il clima generale di entusiasmo e di serenità.

A Marina di Ravenna in Viale delle Nazioni all’incrocio con Via Thaon de Ravel un pirata della strada ha colpito una bici con la sua auto e poi si è dato alla fuga. L’episodio è accaduto intorno alle 0.30 della notte della finale. La donna in sella alla bici è finita al Pronto Soccorso per fortuna con ferite non gravi. Le Forze dell’Ordine stanno cercando di risalire alla persona alla guida dell’auto scura che ha investito la donna, visionando anche le telecamere della zona.

Come era già accaduto in occasione della semifinale, anche dopo la vittoria un ragazzo è caduto dal tettuccio dell’auto sulla quale era salito e si era seduto per festeggiare: cadendo si è ferito in modo serio battendo la testa, ma non è grave. L’episodio è accaduto a Ravenna nella zona della stazione, vittima dell’incidente un ragazzo di 19 anni.

Un altro ragazzo di 21 anni invece è stato soccorso dopo un incidente a San Pietro in Vincoli. Era da poco passata la mezzanotte. Le sue ferite erano comunque lievi.

A Faenza invece montano le polemiche, perché nell’euforia dei festeggiamenti diverse persone sono salite sulla Fontana monumentale di Piazza della Libertà e l’hanno danneggiata, per fortuna in modo lieve. Unanime la condanna per il tifo esagitato e devastatore. Ma c’è anche chi accusa il Comune di non avere messo in sicurezza il monumento.