Tragico bagno al mare, muore turista 69enne a Cervia

Tragico incidente al mare, ieri, lunedì 12 luglio, a Cervia. Una donna è deceduta mentre si trovava in acqua di fronte allo stabilimento di Lido Beach. Purtroppo l’intervento immediato del bagnino e le successive operazioni di salvataggio dei soccorritori non sono servite a nulla.

La notizia è riportata da Il Resto del Carlino, in edicola oggi, 13 luglio. Si tratta di una turista del nord d’Italia, di 69 anni; stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla capitaneria di porto, pare che la donna si trovasse da sola in vacanza e nessuno ha segnalato la scomparsa durante quelle ore. Il decesso è avvenuto attorno alle 18:30, sul luogo erano presenti la polizia locale, capitaneria di porto e i sanitari.

Ieri pomeriggio il mare era mosso, con bandiera rossa e qualcuno avrebbe notato la signora avanzare in acqua per poi apparire in difficoltà. Questo è stato subito segnalato al bagnino di salvamento. Sono ancora in corso le indagini per la verifica dell’identità della donna.