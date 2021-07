A Russi e San Pancrazio in arrivo 2 nuove postazioni di controllo della velocità

A Russi e San Pancrazio è imminente l’installazione di ulteriori box dissuasori: sono in arrivo 2 nuove postazioni di controllo della velocità. E’ un intervento programmato dall’Amministrazione comunale al fine di ridurre il numero di incidenti e le situazioni di pericolo dovute alla alta velocità in centro abitato – dove il limite è dei 50 km orari – o in zone ritenute particolarmente critiche.

I box, facilmente riconoscibili per forma e colore ed opportunamente presegnalati, potranno alloggiare la True Cam, utilizzata per la misurazione della velocità ed il Targa System, mediante il quale vengono individuati i veicoli sprovvisti di assicurazione e revisione. A seconda dei casi, potranno funzionare in entrambe le direzioni di marcia, in presenza di un operatore, ma anche senza la contestazione immediata.

Le nuove postazioni saranno installate nel centro abitato di San Pancrazio, in ingresso da Godo lungo la S.P. 38 delle Franguelline e nel centro abitato di Russi lungo la S.P. 52 della Chiesuola e Casevento, difronte all’intersezione con Via Mazzini.