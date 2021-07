Alfonsine, anomalia su rete del gas, tecnici al lavoro: il ripristino completo del servizio richiederà almeno un paio di giorni

Il Comune e il Sindaco di Alfonsine hanno diramato ieri pomeriggio 13 luglio questo avviso importante alla popolazione: “si è verificato un guasto sulla rete di trasporto ragionale del gas che ha portato alla sospensione dell’erogazione nella rete di distribuzione cittadina nel territorio di Alfonsine. La fornitura è stata sospesa in tutto il paese. Ogni valvola del contatore del gas deve essere chiusa in via precauzionale. A valle della risoluzione del guasto sulla rete regionale, il personale di Italgas interverrà su quella cittadina per ripristinare tutte le singole utenze.”

Italgas ha precisato che non si è verificato un guasto sulla rete di distribuzione cittadina, ma c’è stata un’anomalia sulla rete di trasporto regionale – non gestita da Italgas – che ha portato alla sospensione dell’erogazione e questo ha prodotto delle conseguenze sulle reti cittadine. Non appena l’anomalia sarà risolta i tecnici Italgas provvederanno a ripristinare il servizio.

Snam a sua volta informa che ieri intorno alle 12, a seguito di lavori svolti da un’impresa terza, si è verificata un’anomalia su un tratto di rete gas regionale che serve il Comune di Alfonsine. Il guasto è stato prontamente riparato da Snam con ripristino della linea intorno alle 16. Tale anomalia ha avuto come immediata conseguenza lo “svuotamento” dell’intera rete cittadina di Alfonsine. Per sopperire alla mancanza di gas dalla rete regionale e garantire la più rapida ripresa del servizio, Italgas ha tempestivamente fatto ricorso ai carri bombolai e mobilitato circa 20 tecnici qualificati, operativi fino a mezzanotte e da oggi a partire dalle ore 6:00.

Per ragioni di sicurezza, la riattivazione di tutte le utenze richiederà un doppio passaggio dei tecnici casa per casa. Di conseguenza, il ripristino delle normali condizioni del servizio richiederà almeno un paio di giorni.