Il Bagno Mattley di Lido di Classe ha una nuova gestione che punta sugli eventi e sulla buona cucina

Consuelo Poni ed Alessandro Scarpellini gestiscono da quest’anno il Bagno Mattley a Lido di Classe: le loro esperienze in precedenti gestioni di stabilimenti balneari e ristorazione/catering contribuiscono al rinnovamento che è visibile non solo nella struttura, ma anche nell’offerta complessiva. Assieme ad Alessandro e Consuelo anche il fratello Gian Raniero Poni affianca i soci nella nuova avventura del bagno Mattley.

Oltre al servizio spiaggia, il Mattley vanta un’area sport che comprende campi da racchettoni, beach-volley ed un tavolo da teqball e la parte strutturale, come dicevamo, è completamente ammodernata e conta un totale di 350 sedute.

La nuova gestione punta su una cucina romagnola specializzata in lavorazione di pesce fresco e su un calendario di eventi di intrattenimento serale, anche a tema il sabato: per non perdersi nemmeno un appuntamento, la pagina Facebook è sempre aggiornata ed è sufficiente cercare “Bagno Mattley 3.0”

“Buon lavoro a Consuelo, Gian Raniero ed Alessandro” riporta la nota di Confesercenti.