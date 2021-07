Palazzo Merlato. Approvate le delibere per la cittadinanza onoraria a Judith Herrin e la convenzione per la gestione del percorso naturalistico sull’argine del fiume Lamone

Nella seduta di ieri (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera, presentata dal sindaco Michele de Pascale, sul conferimento della cittadinanza onoraria a Judith Herrin, archeologa e accademica inglese, autrice del volume, pubblicato nel 2020, “Ravenna: capital of Empire, crucible of Europe”. Il sindaco ha sottolineato, presentando il suo curriculum, la caratura culturale della studiosa e il suo legame con Ravenna che l’ha condotta a scrivere l’importantissima pubblicazione, edita nel 2020. I contatti con l’archeologa e l’idea di proporne la cittadinanza onoraria risalgono a più di un anno fa, ma la pandemia ha dilazionato i tempi. È intervenuto nel dibattito Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna). Il gruppo Lista per Ravenna ha espresso il proprio voto favorevole perché Judith Herrin ha dimostrato, con la sua opera la qualità del suo lavoro divulgativo che merita la cittadinanza onoraria di Ravenna.

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera “Approvazione schema di convenzione che regola i rapporti tra i Comuni di Ravenna, Bagnacavallo e Russi per la gestione del percorso ciclo-naturalistico sull’argine del fiume Lamone” presentata dall’assessore all’ambiente Gianndrea Baroncini. Si tratta del rinnovo della convenzione, che vede capofila il Comune di Bagnacavallo, per la valorizzazione e la manutenzione di un percorso naturalistico che è sempre più apprezzato. La convenzione, della durata di 5 anni, prevede un impegno economico annuale da parte del Comune di Ravenna stimato in circa 5.800 euro. È intervenuta nel dibattito Maria Cristina Gottarelli (Pd). Il gruppo Pd, che si è dichiarato da sempre sensibile alla salute dei cittadini e alla ciclopedonalità, auspica che la convenzione possa implementare la promozione di un percorso molto suggestivo.

Il Consiglio comunale ha discusso e votato due ordini del giorno: “Norme per la costruzione di nuove abitazioni” il cui primo firmatario è Emanuele Panizza (gruppo Misto), sottoscritto da Marco Maiolini dello stesso gruppo, Samantha Tardi (CambieRà), Veronica Verlicchi (La Pigna), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune), Daniele Perini (Ama Ravenna); “Per la promozione di politiche integrate per una città davvero accessibile” il cui primo firmatario è Marco Turchetti (Pd), sottoscritto da Mariella Mantovani (Art.1), Chiara Francesconi (Pri), Raoul Minzoni (Italia Viva), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Daniele Perini (Ama Ravenna). Il primo è stato respinto con 12 voti favorevoli (La Pigna, Forza Italia, Lista per Ravenna, Gruppo misto, Ravenna in Comune, Ama Ravenna, Lega Nord, CambieRà) e 14 voti contrari (Pd, Sinistra per Ravenna, Pri, Italia Viva). Il secondo è stato approvato con 17 voti favorevoli (Pd, Sinistra per Ravenna, Pri, Italia Viva, Ravenna in Comune, Marco Maiolini del gruppo misto), 2 voti contrari (Liste per Ravenna, La Pigna) e 6 astenuti (Lega Nord, CambieRà). Sono intervenuti nel dibattito: Daniele Perini (Ama Ravenna), Veronica Verlicchi (La Pigna), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), l’assessora alla Casa Valentina Morigi, l’assessora all’Edilizia privata Federica Del Conte. Gli ordini del giorno sono scaricabili ai seguenti link https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/60jyzVFWdV1xqxF https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/zQeHwNZhjujYQzu

Il consiglio comunale ha respinto la mozione “Parcheggi intelligenti e non solo” scaricabile al link https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/CsdiF2vzdKSc6v1 presentata da Emanuele Panizza (Gruppo misto, con 6 voti favorevoli (Gruppo Alberghini, Lista per Ravenna, Gruppo misto, Ravenna in Comune, Learco Tavoni della Lega Nord), 16 contrari (Pd, Sinistra per Ravenna, Pri, Italia Viva, Ama Ravenna) e 6 astenuti (Forza Italia, Pini, Pompignoli e Rolando della Lega Nord, CambieRà, La Pigna). Sono intervenuti nel dibattito Alberto Ancarani (FI), Fabio Sabaraglia (Pd), Daniele Perini (Ama Ravenna), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Marco Maiolini (Gruppo misto).