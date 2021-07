REDAZIONE DIFFUSA / Abbondante perdita di acqua da conduttura in Via Faentina all’altezza della Farmacia Comunale N. 2

Abbondante perdita di acqua da una conduttura in Via Faentina all’altezza della Farmacia Comunale N. 2 (lato farmacia). La Polizia locale intorno alle 15 di oggi 14 luglio ha bloccato in parte il traffico. Si registrano rallentamenti. I tecnici di Hera sono già sul posto per ripristinare la conduttura. Segnalazione e foto da un lettore che ringraziamo.